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Понад 67 тисяч тестів зроблено за минулу добу, з них ПЛР - понад 40 тисяч, - Степанов

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Понад 67 тисяч тестів зроблено за минулу добу, з них ПЛР - понад 40 тисяч, - Степанов
В Україні за минулу добу було зроблено рекордну кількість ПЛР-тестів - понад 40 тис.

Про це повідомив на брифінгу в суботу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні залишається високим показник госпіталізації хворих на COVID-19. Наразі 61% ліжок, відведених для лікування пацієнтів із коронавірусною хворобою, вже зайнято. Враховуються як хворі з підтвердженим діагнозом, так і з підозрою", - розповів Степанов.

Він також зазначив, що за минулу добу було зроблено рекордну кількість ПЛР-тестів - понад 40 тис. досліджень. За словами міністра, в листопаді цей показник становитиме 50 тис. тестів на добу.

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Загалом за добу проведено 67 573 тестування, зокрема 41 430 досліджень методом ПЛР, а також 26 143 - методом ІФА.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок суботи, 24 жовтня, зафіксовано 7 014 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали 2 177 осіб, померло 125 пацієнтів, свідчать дані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони.

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Топ коментарі

  • ПанСан
    ПЦР - это для исследований или какие?

    Американский профессор недавно сказал что обрывки, ошметки ковида в организме до 70 дней.
  • Ksenia VB
    То треба робити КТ.
    І лікувати пневмонію вже, а не вірус. В стаціонарі, якщо є задишка.
  • ПанСан
    А вот действительно, автор вроде заявлал, что тесты для исследований, а не диагностики, а их все больше и больше делают? И при этом рассказывают о ложно позитивных и ложно негативных.
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