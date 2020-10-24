У ЗСУ за добу 131 новий випадок COVID-19, хворіє 1 317 осіб
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За минулу добу у Збройних силах України зареєстровано 131 новий випадок захворювання на COVID-19.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
З них у закладах охорони здоров'я перебувають 19 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 94 людини.
Загалом станом на 10:00 24 жовтня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 1 317 осіб.
За час пандемії вже одужали 3 608 осіб, летальних випадків - 14. На ізоляції (зокрема самоізоляції) перебувають 357 осіб.