Навіть за Януковича будівельна галузь не була настільки заблокованою, маємо масштабну корупцію та імітацію реформи, - нардеп "Батьківщини" Пузійчук. ВIДЕО

Народний депутат "Батьківщини", голова Тимчасової слідчої комісії Ради з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду Андрій Пузійчук заявляє про безпрецедентну корупцію у галузі. Про це свідчать численні звернення і скарги, що надходять на адресу ТСК.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ніколи в країні не було настільки заблоковано будівельну галузь. У державі відбувається імітація реформи, натомість створено тепличні умови для корупціонерів, для їхнього оточення, для бек-офісів, які адмініструють ДАБІ", - зазначає Пузійчук.

За його словами, чиновники ДАБІ блокують роботу державних і комунальних підприємств: "Не видають дозвіл на реконструкцію газотранспортної системи країни, яка є стратегічною власністю держави. Інший приклад: комунальне підприємство "Ковельводоконал" не може виконати реконструкцію мереж, і сорокатисячне місто на межі того, щоб залишитися без води. Комунальне підприємство "Житлоінвестбуд-УКБ" у Києві отримало три відмови на будівництво житла для атовців, для воїнів, які захищають нашу державу".

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"Президент Зеленський має зробити висновки, можливо, не найкращі висновки для тих осіб, які йому запропонували таку псевдореформу. Адже саме цією так званою реформою створено сприятливе поле для незаконних забудов, для порушення норм, для процвітання корупції. Натомість доброчесні забудовники не можуть отримати дозволів, ввести об'єкти в експлуатацію", - підсумував Пузійчук.

Він також озвучив першочергові кроки, які необхідно зробити, щоб розблокувати роботу в будівельній галузі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Служба безпеки України викрила посадових осіб Державної архітектурно-будівельної інспекції на масштабній незаконній видачі будівельним компаніям дозвільних документів і сертифікатів готовності введення об'єктів в експлуатацію.



