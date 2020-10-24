Масовий підкуп для зміни виборцями адрес проживання викрито на Херсонщині, - СБУ

Співробітники Служби безпеки України виявили в Херсонській області факт масового підкупу громадян для штучної зміни адрес проживання напередодні місцевих виборів 25 жовтня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ, встановлено місцеву жительку, яка діяла в інтересах одного з кандидатів на пост глави об'єднаної територіальної громади в курортній зоні.

"Після того, як в Державному реєстрі виборців з'являлася інформація про зміну адреси, обіцяну винагороду переказували громадянам на банківські картки. Правоохоронці задокументували, що за цією протиправною схемою встигли змінити адреси понад 200 осіб", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за вказівкою організаторів виборці взагалі не мали приходити на дільниці, оскільки члени комісії самі планували кинути ці бюлетені до урни і штучно збільшити кількість голосів за необхідного кандидата.

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Зловмисниці повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму) і ч. 1 ст. 158 (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців чи фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та участі в махінації.