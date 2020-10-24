Турчинов: Раджу не лише ігнорувати "опитування від Зеленського", а й документувати цей злочин і викликати правоохоронців

"Опитування від Зеленського" - це спроба в день голосування нахабно агітувати за провладну партію, зловживання владою і грубе порушення Конституції та законодавства України.

Про це сказав Олександр Турчинов у своєму коментарі.

За його словами, брудні технології, що застосовуються Зе-командою, передбачають безпосередній вплив на виборців у день голосування.

"Вони намагатимуться пропускати людей через намети для опитування ще до того, як ті проголосують, щоб створити у громадян враження, що "Зе-слуги" вболівають за їхнє майбутнє і найближчим часом реалізовуватимуть популістичну маячню, зазначену в запитаннях", - сказав Турчинов, підкресливши, що так званих волонтерів "Слуги народу" наймають за необліковану готівку (чорний нал).

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Політик підкреслив, що цинізм цього фарсу полягає ще в тому, що "у Зеленського були всі механізми для реалізації всіх його "забаганок" і обіцянок під час перебування на посаді (монобільшість, уряд, місцеві адміністрації)".

"Він міг все це зробити, як зробив, зокрема, з легалізацією азартних ігор, про яку ніхто ні у кого не запитав", - пояснив Турчинов.

"Раджу всім не брати участі у цьому злочинному фарсі, не ставати його співучасниками, демонстративно ігноруючи цю провокацію. А у разі нав’язливого приставання до вас представників "Слуги народу" на виборчих дільницях, - фіксувати ці порушення, складати акти та заяви про вчинення злочину і викликати правоохоронців", - сказав він, резюмувавши, що ніхто не має права агітувати в день голосування та перешкоджати волевиявленню наших громадян.