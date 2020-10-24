Новини • Допомога Україні

За шість років ООН залучила для допомоги постраждалому населенню Донбасу 500 млн дол.

95716
За шість років ООН залучила для допомоги постраждалому населенню Донбасу 500 млн дол.
Упродовж останніх шести років для гуманітарної допомоги постраждалому від російської агресії в Україні населенню ООН залучила понад 500 млн. доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Кабміну у фейсбуці.

"Упродовж  2014-2020 років у межах планів гуманітарного реагування ООН на цілі гуманітарної допомоги постраждалому населенню в Україні було залучено понад 0,5 млрд дол.", - йдеться у повідомленні.

За даними Кабміну, згідно з Планом гуманітарного реагування ООН в Україні на 2020 рік передбачено допомогу для понад 2 млн громадян, які постраждали унаслідок бойових дій, і станом на 22 жовтня на ці цілі мобілізовано 82 млн доларів.

Читайте також: Україну переобрали до Ради з прав людини ООН, - Кулеба

В уряді поінформували, що відповідно до Рамкової програми партнерства на 2018-2022 роки упродовж п'яти років організації системи ООН планують залучити майже 675 млн дол. для допомоги Україні. Йдеться про економічний розвиток, соціальний захист, демократичне врядування, а також підтримку відновлення на Донбасі.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Мата Хари 40343cd0
    Так доказательств нет. Попилили 500 млн, следа не осталось.
  • WiM
    афигеть - всё как и положено - ООН занимается спонсированием терроризма.
    потому что если не будет терроризма то и ООН нафиг не нужен.

    А, ну да - кроме как спонсирование терроризма ещё и заражение всей планеты коронавирусом руками ВООЗ.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини