Мережу підкупу виборців виявлено в Борисполі, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполіція. ФОТО

Поліція встановила зловмисника, який у місті Бориспіль (Київська область) організував мережу підкупу виборців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

27-річний чоловік залучив до своєї злочинної діяльності інших осіб, які допомагали в отриманні особистих даних місцевих жителів, які за грошову винагороду в день виборів пообіцяли проголосувати за певного кандидата. Один голос "коштував" 500 грн.

За місцем проживання зловмисника і в автомобілі, яким він користується, працівники Бориспільського відділу поліції під час проведення обшуку виявили та вилучили гроші, нотатки, блокноти з прізвищами осіб, які мали проголосувати на користь одного з кандидатів, листівки політичної партії, інструкції для голосування та інші речові докази.

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За цим фактом проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від п'яти до семи років.

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