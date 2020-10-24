Новини • Силовики, Місцеві вибори-2020

Мережу підкупу виборців виявлено в Борисполі, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполіція. ФОТО

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Поліція встановила зловмисника, який у місті Бориспіль (Київська область) організував мережу підкупу виборців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Мережу підкупу виборців виявлено в Борисполі, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполіція 01

27-річний чоловік залучив до своєї злочинної діяльності інших осіб, які допомагали в отриманні особистих даних місцевих жителів, які за грошову винагороду в день виборів пообіцяли проголосувати за певного кандидата. Один голос "коштував" 500 грн.

За місцем проживання зловмисника і в автомобілі, яким він користується, працівники Бориспільського відділу поліції під час проведення обшуку виявили та вилучили гроші, нотатки, блокноти з прізвищами осіб, які мали проголосувати на користь одного з кандидатів, листівки політичної партії, інструкції для голосування та інші речові докази.

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Мережу підкупу виборців виявлено в Борисполі, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполіція 02

За цим фактом проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від п'яти до семи років.

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Топ коментарі

  • Александр Лихошва
    Стадо продажное ....
    Рабство на столько в крови, что они срать хотели даже на своих детей
  • Куприк
    Не пойду на выборы , принципильно . Из всех кандидатов нема ни одного , кому я готов дать легитимность своим голосом . Ну и канешно Зиленскай со своим опросом , который непонятно хто финансирует . Голосуйте без меня в этот раз , бо нема желания принимать участие в этом балагане Сеть подкупа избирателей выявлена в Борисполе, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7334
  • stonegod
    Голосовать не за кого.. Кто не приходит одно разочарование.. Выбирать не кого -
    Партия клоуна,
    партия барыги
    партия кума *****
    тетя юля...
    одно гавно.
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