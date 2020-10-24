Студента Борисенка, який осквернив меморіал Небесної сотні, відраховано з університету, - Геращенко
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Студента Борисенка І. О., того самого, що осквернив пам'ятник Героям Небесної сотні, справивши на нього нужду, наказом ректора Державного Університету Телекомунікацій Володимира Толубка - номер 03-88 ст. від 23.10.2020, відраховано з Університету", - написав Геращенко.
Нагадаємо, вночі 22 жовтня на спецлінію 102 від представника волонтерської групи надійшло повідомлення про те, що в телеграм-каналі одного з інформаційних порталів розміщено відео, де невідомий чоловік справляє нужду на Алеї Героїв Небесної Сотні.
Незабаром зловмисника затримали. Джерела Цензор.НЕТ у столичній поліції озвучили його ім'я і паспортні дані. Це 21-річний житель Донецька, у Києві він вчиться в Державному університеті телекомунікацій.
Хуліган пояснює свої дії тим, що був п'яний.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко попросив керівництво вишу, в якому вчиться порушник, "вжити заходів дисциплінарного стягнення".