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Кінотеатрам дозволили працювати в "червоній" зоні карантину, - Мінкульт

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Кінотеатрам дозволили працювати в "червоній" зоні карантину, - Мінкульт
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначила умови для роботи кінотеатрів у "червоній" зоні карантину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури й інформаційної політики України.

"Як і в багатьох країнах Європи - тепер і в Україні кінотеатрам дозволено працювати в "червоній" зоні карантину. Відвідувачі тут можуть почуватися безпечно - маски, кондиціювання, розсадження через крісло - 50% залу", - сказано в повідомленні.

Також відомство вивчає і ситуацію щодо подальшої роботи установ культури в "червоних" зонах - насамперед театрів і музеїв.

"Таке рішення не тільки дозволить глядачам отримати "свіжий ковток повітря" від нових фільмів або вистав, а й дозволить вижити культурним інституціям у період карантину", - зазначають у МКІП.

Читайте також: МОЗ дав рекомендації відвідувачам і співробітникам кінотеатрів, "щоб стримати поширення COVID-19". ІНФОГРАФІКА

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Абсурд....
  • sunuyiwipmailtempinfo
    зєля остаточно взяв курс на винищення нації?
  • Алекс Мышкевич
    Вы не пойдете и Вам начхать на них - разумно и похвально,
    но вот они то пойдут и начхают на Вас короновирусом в маршрутке, например, или в аптеке.
    в этом вопрос
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