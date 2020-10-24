Мер Києва Кличко захворів на COVID-19

Мер Києва Віталій Кличко захворів на COVID-19.

Про це політик повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Коронавірус підкрався в найбільш незручний момент. Сьогодні отримав позитивний результат тесту", - написав Кличко

Він зазначив, що робота мера під час пандемії передбачає постійний ризик, зокрема спілкування з людьми і перевірку лікарень.

"Регулярно бував і в інфекційних відділеннях, де лікують хворих на COVID-19. Намагався берегтися. З огляду на специфіку роботи, регулярно робив тести. Сьогоднішній, на жаль, невтішний. Почуваюся добре. Але мушу піти на самоізоляцію. Працюватиму з дому", - додав Кличко.

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