"Енергоатому" треба понад 11 млрд грн і десятки років на безпечну зупинку одного енергоблока АЕС

НАЕК "Енергоатом" оцінює суму витрат на виведення з експлуатації енергоблоків типу ВВЕР-440 у сумі $300 млн на один блок, а блоків ВВЕР-1000 - $400 млн; очікується, що процес зняття з експлуатації триватиме десятки років.

Про це 19 жовтня під час online-зустрічі щодо проблем та перспектив розвитку атомної енергетики, яку організував Energy Club, повідомив віцепрезидент "Енергоатом" Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.

"За нашими оцінками, першими блоками, які мають бути виведені з експлуатації, – це два блоки на Рівненській станції, це ВВЕР-440. Вартість виведення такого блоку (це оціночна цифра) десь близько $300 млн. Якщо ми говоримо про ВВЕР-1000 – це десь близько $400 млн", - сказав він.

За словами Галущенка, процес виведення з експлуатації атомних енергоблоків буде тривати десятками років, упродовж цього періоду компанія має заробляти кошти для фінансування цих витрат.

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Нагадаємо, за всі роки експлуатації АЕС у Фонд виведення з експлуатації блоків атомних електростанцій Україна не накопичила кошти для виведення принаймні одного з п'ятнадцяти діючих блоків. У фонді зараз є близько 200 млн доларів.

За даними Міністерства енергетики, ціна в 57 копійок за 1 кВт * год, за якою енергогенеруюча компанія "Енергоатом" реалізує 85% виробленої електроенергії, не включає вартість покриття виведення з експлуатації блоків атомних електростанцій.