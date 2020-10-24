Найманці РФ двічі відкривали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї біля Шумів, - пресцентр ОС

Від початку цієї доби, 24 жовтня, в зоні проведення ООС зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Недалеко від населеного пункту Шуми ворог двічі провокував наших воїнів неприцільними пострілами зі стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

Також, військовослужбовці Збройних Сил разом із пожежниками ДСНС ліквідували осередки пожеж поблизу населеного пункту Лопаскине.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

За минулу добу, 23 жовтня, російсько-окупаційні війська двічі порушили домовленості, досягнуті під час засідання Тристоронньої контактної групи. Ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї недалеко від населеного пункту Шуми. А в районі Катеринівки противник задіяв підствольний гранатомет і стрілецьку зброю. Бойових втрат і поранень серед наших захисників не було.

За минулу добу представники Національної поліції України зі складу ОС виявили 47 адміністративних правопорушень. Підрозділи поліції зведених загонів перевірили 5 811 транспортних засобів та 4 204 особи. Було затримано 4 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації і її найманців.