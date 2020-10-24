За фактом можливого стеження за нардепом Арахамією відкрито кримінальне провадження, - прокуратура
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури м. Києва.
"24 жовтня 2020 року в поліцію Києва надійшло повідомлення про те, що під автомобілем, який належить народному депутату України, виявлено підозрілий предмет. Фахівці вибухо-технічної служби обстежили цей предмет і встановили, що він не є вибухонебезпечним. Попередньо, цим предметом є трекер для відстеження переміщень автомобіля. Знахідка буде направлена на експертне дослідження", - сказано в повідомленні.
Зараз правоохоронці встановлюють обставини цієї події. За результатами експертизи буде визначена остаточна кваліфікація і подальша підслідність кримінального провадження.
Раніше лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив про виявлення згортка під колесом автомобіля.