На жіночий марш у Мінську вийшли до п'яти тисяч осіб, на підтримку Лукашенка зібралися 20. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
24 462123
У столиці Білорусі, як і кожної суботи, 24 жовтня пройшов жіночий марш. За даними деяких місцевих видань, на вулиці могли вийти до п'яти тисяч осіб.
Шлях учасниць маршу проходив через проспект Незалежності і площу Перемоги, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время. Жінки скандували "Пішов геть, ти і твій ОМОН" і "Страйк".
Повідомляється про затримання двох учасниць заходу.
Також на площі Незалежності в Мінську відбувся мітинг на підтримку чинної влади. На нього зібралося не більше 20 осіб, повідомляє "Наша Ніва".
Акції пройшли і в інших містах. Наприклад, у Гродно.