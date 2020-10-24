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На жіночий марш у Мінську вийшли до п'яти тисяч осіб, на підтримку Лукашенка зібралися 20. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У столиці Білорусі, як і кожної суботи, 24 жовтня пройшов жіночий марш. За даними деяких місцевих видань, на вулиці могли вийти до п'яти тисяч осіб.

Шлях учасниць маршу проходив через проспект Незалежності і площу Перемоги, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время. Жінки скандували "Пішов геть, ти і твій ОМОН" і "Страйк".

Повідомляється про затримання двох учасниць заходу.

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На жіночий марш у Мінську вийшли до пяти тисяч осіб, на підтримку Лукашенка зібралися 20 01
На жіночий марш у Мінську вийшли до пяти тисяч осіб, на підтримку Лукашенка зібралися 20 02
На жіночий марш у Мінську вийшли до пяти тисяч осіб, на підтримку Лукашенка зібралися 20 03
На жіночий марш у Мінську вийшли до пяти тисяч осіб, на підтримку Лукашенка зібралися 20 04

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Також на площі Незалежності в Мінську відбувся мітинг на підтримку чинної влади. На нього зібралося не більше 20 осіб, повідомляє "Наша Ніва".

На жіночий марш у Мінську вийшли до пяти тисяч осіб, на підтримку Лукашенка зібралися 20 05

Акції пройшли і в інших містах. Наприклад, у Гродно.

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Топ коментарі

  • Gennadiy Hrenov
    20, но не тысяч На женский марш в Минске вышли до пяти тысяч человек, в поддержку Лукашенко собрались 20 - Цензор.НЕТ 6766
  • Maxim Ak-Murza
    Пани Ксения, 20 штук. На женский марш в Минске вышли до пяти тысяч человек, в поддержку Лукашенко собрались 20 - Цензор.НЕТ 5932
  • Maxim Ak-Murza
    ОК, голов. На женский марш в Минске вышли до пяти тысяч человек, в поддержку Лукашенко собрались 20 - Цензор.НЕТ 2182
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