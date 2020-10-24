Новини • Місцеві вибори-2020

Мережу підкупу виборців виявлено в Кропивницькому, - Нацполіція. ФОТО

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Сьогодні в Кропивницькому правоохоронці припинили злочинну діяльність групи осіб, які шляхом підкупу пропонували голосувати за одну з політичних партій і окремих кандидатів від цієї партії в день проведення місцевих виборів 25 жовтня. За один голос виборця пропонували 500 гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Мережу підкупу виборців виявлено в Кропивницькому, - Нацполіція 01

24 жовтня правоохоронці затримали одного учасника групи під час передачі виборцям неправомірної вигоди в сумі 1800 гривень як завдатку напередодні дня голосування. Зловмисник був затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Мережу підкупу виборців виявлено в Кропивницькому, - Нацполіція 02
Мережу підкупу виборців виявлено в Кропивницькому, - Нацполіція 03

Мережу підкупу виборців виявлено в Кропивницькому, - Нацполіція 04

Розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років.

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Топ коментарі

  • oleg1966
    ОПЗЖ или ЗЕбилы. К бабке не ходи
  • Прощай немытая раССея
    А так можно?... Сеть подкупа избирателей выявлена в Кропивницком, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4444


    Сеть подкупа избирателей выявлена в Кропивницком, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 187
  • KAISERWALD
    Мережу підкупу виборців виявлено в Кропивницькому, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4737
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