Новини • Місцеві вибори-2020

У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС"

5 95894
У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС"
У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах.

Про це йдеться в заяві Київської міської організації "Європейська Солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

"Ще не встиг розпочатися процес голосування на місцевих виборах, як у Києві зафіксовані маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів. Виявити це вдалося менш ніж за добу до початку голосування, коли Територіальна виборча комісія була готова розвезти бланки протоколів до дільничних комісій. У графах для заповнення було наплутано не лише назви партій, їх попядкові номери, але й прізвища кандидатів", - говориться в повідомленні.

Вважаємо, що ця маніпуляція могла стати приводом для зриву усього виборчого процесу у столиці, зауважують в "ЄС".

Читайте також: Через авральний друк "опитувальників Зеленського" під загрозою зриву друкування бюлетенів для місцевих виборів, - Фріз

"Європейська Солідарність" покладає усю відповідальність за вчинені дії на владу, яка діє в інтересах партії "Слуга народу", та яка делегувала своїх представників до керівництва Територіальної виборчої комісії в місті Києві. Закликаємо ТВК у Києві у терміновому порядку виправити усі помилки в протоколах та не зривати виборчий процес у столиці", - заявили в партії.

У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - ЄС 01

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Александр Бычик
    У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 3884
  • Герхард
    Можна все на світі вибирати, сину,
    Вибрати НЕ МОЖНА тільки ворожину:
    - СН
    - ОПЗЖ

    - Наш край
    - За майбутнє
    - Пальчевського
    - Шарія
  • Ksenia VB
    Вас дивує, що "чесна" зелена влада намагається сфальшувати вибори ?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини