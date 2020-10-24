У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах, - "ЄС"

У Києві зафіксовано маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів на місцевих виборах.

Про це йдеться в заяві Київської міської організації "Європейська Солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

"Ще не встиг розпочатися процес голосування на місцевих виборах, як у Києві зафіксовані маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів. Виявити це вдалося менш ніж за добу до початку голосування, коли Територіальна виборча комісія була готова розвезти бланки протоколів до дільничних комісій. У графах для заповнення було наплутано не лише назви партій, їх попядкові номери, але й прізвища кандидатів", - говориться в повідомленні.

Вважаємо, що ця маніпуляція могла стати приводом для зриву усього виборчого процесу у столиці, зауважують в "ЄС".

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"Європейська Солідарність" покладає усю відповідальність за вчинені дії на владу, яка діє в інтересах партії "Слуга народу", та яка делегувала своїх представників до керівництва Територіальної виборчої комісії в місті Києві. Закликаємо ТВК у Києві у терміновому порядку виправити усі помилки в протоколах та не зривати виборчий процес у столиці", - заявили в партії.