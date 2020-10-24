Голова ОДА Кучер не виключив посилення карантину в Харкові

Карантинні обмеження в Харкові та області можуть посилити в разі погіршення епідеміологічної ситуації. Щоб цього не сталося, слід дотримуватися тих заходів, які діють зараз.

Про це заявив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми вже в "червоній зоні", і якщо будемо в ній залишатися, можемо посилити карантинні заходи", - повідомив голова ОДА журналістам у суботу, 24 жовтня.

Кучер нагадав про жорсткий локдаун, який був введений урядом навесні, підкресливши, що виступає проти повторення такого сценарію. "По суті, це повне зупинення життєдіяльності міста. Не хотілося б до цього повертатися", - зазначив він.

За словами чиновника, харків'яни можуть уникнути негативного сценарію. Для цього їм слід відповідально ставитися до актуальних карантинних заходів: носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, уникати скупчень людей, ретельно мити руки і т.д.

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"Прошу всіх наших жителів дотримуватися карантинних заходів. Сьогодні це найголовніше... Навіть якщо ви "не вірите" [в існування [коронавірусу] просто заради допомоги своїм близьким, як мінімум одягніть маску", - звернувся Кучер до харків'ян.

У п'ятницю очільник ОДА передав 24 апарати штучної вентиляції легенів опорним лікарням, які приймають пацієнтів із COVID-19.

З 19 жовтня Харків і кілька районів області перебувають у "червоній зоні" карантину. Школярів достроково відправили на осінні канікули, кафе і магазини зобов'язали закриватися до 20:00. Червона зона передбачає, серед іншого, зупинку транспорту та закриття ринків. Голова Харківської ОДА Кучер переконав уряд у тому, що в Харкові робити це поки не потрібно.