Зеленський запропонував ООН спільно розробити план заходів щодо відновлення Донбасу, - ОП

Президент Володимир Зеленський закликав ООН спільно розробити план заходів з відновлення Донбасу після його деокупації та взяти участь у реалізації проєкту із забезпечення регіону питною водою.

Про це він сказав під час зустрічі з координатором системи ООН в Україні та з гуманітарних питань Оснат Лубрані, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Президент також запросив ООН взяти участь у реалізації проєкту щодо забезпечення регіону питною водою.

"Хотіли б, щоб ви звернули увагу на такий важливий проєкт, який нам дуже складно витягнути тільки за рахунок бюджету України, – це питання питної води для Донбасу. Хочу нагадати, що підприємство "Вода Донбасу" забезпечує весь Донбас – не тільки контрольований українською владою, а й той Донбас, який тимчасово окупований", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що йдеться як про реконструкцію, так і про будівництво мережі водогону.

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Глава держави нагадав, що в реалізації проєкту бере участь Швейцарія, і президент цієї країни особисто відвідувала підприємство та регіон під час останнього візиту в Україну.

Крім того, за словами Зеленського, на Донбасі активно будують та ремонтують дороги. "Це важливо для об’єднання, "зшиття" країни", – сказав резидент.

Координаторка системи ООН наголосила, що люди на Донбасі бачать і цінують розбудову інфраструктури, це має велике значення для життя.

У цьому контексті президент нагадав про ініціативу України створити у Києві штаб-квартиру Міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді.

Зеленський також наголосив на важливості подальшої активної взаємодії офісу координаторки з органами державної влади з метою підтримки України у тих сферах і в тих регіонах, які мають найбільшу потребу в цьому. Насамперед ідеться про Донецьку та Луганську області.

Співрозмовники також обговорили допомогу Україні від ООН у боротьбі з пандемією коронавірусу.