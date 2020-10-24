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Зеленський запропонував ООН спільно розробити план заходів щодо відновлення Донбасу, - ОП

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Зеленський запропонував ООН спільно розробити план заходів щодо відновлення Донбасу, - ОП
Президент Володимир Зеленський закликав ООН спільно розробити план заходів з відновлення Донбасу після його деокупації та взяти участь у реалізації проєкту із забезпечення регіону питною водою.

Про це він сказав під час зустрічі з координатором системи ООН в Україні та з гуманітарних питань Оснат Лубрані, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Президент також запросив ООН взяти участь у реалізації проєкту щодо забезпечення регіону питною водою.

"Хотіли б, щоб ви звернули увагу на такий важливий проєкт, який нам дуже складно витягнути тільки за рахунок бюджету України, – це питання питної води для Донбасу. Хочу нагадати, що підприємство "Вода Донбасу" забезпечує весь Донбас – не тільки контрольований українською владою, а й той Донбас, який тимчасово окупований", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що йдеться як про реконструкцію, так і про будівництво мережі водогону.

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Глава держави нагадав, що в реалізації проєкту бере участь Швейцарія, і президент цієї країни особисто відвідувала підприємство та регіон під час останнього візиту в Україну.

Крім того, за словами Зеленського, на Донбасі активно будують та ремонтують дороги. "Це важливо для об’єднання, "зшиття" країни", – сказав резидент.

Координаторка системи ООН наголосила, що люди на Донбасі бачать і цінують розбудову інфраструктури, це має велике значення для життя.

У цьому контексті президент нагадав про ініціативу України створити у Києві штаб-квартиру Міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді.

Зеленський також наголосив на важливості подальшої активної взаємодії офісу координаторки з органами державної влади з метою підтримки України у тих сферах і в тих регіонах, які мають найбільшу потребу в цьому. Насамперед ідеться про Донецьку та Луганську області.

Співрозмовники також обговорили допомогу Україні від ООН у боротьбі з пандемією коронавірусу.

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Топ коментарі

  • vitaliymkua
    Зеленский предложил ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса, - ОП - Цензор.НЕТ 8761
  • mrSmith
    Что ты собрался восстанавливать, если там кацапские наемники сидят?
    Может сразу кредитную линию ***** откроешь?
  • Шрек Баблокат
    несколько часов назад в ДТП под Луганском ликвидирован главарь комбат батальона «Призрака» Алексей Марков, позывной «Добрый».. русский националист, украиноненавистник, имперец, из Москвы.. Земля стекловатой оккупанту!!!

    Зеленский предложил ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса, - ОП - Цензор.НЕТ 1452
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