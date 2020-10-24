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Вибух стався на російському танкері в Азовському морі

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Вибух стався на російському танкері в Азовському морі
На нафтовому танкері під російським прапором "Генерал Азі Асланов" в Азовському морі стався вибух.

Про це повідомляє російське державне агентство ТАСС із посиланням на Росморрічфлот і управління МНС Росії в Краснодарському краї, інформує Цензор.НЕТ.

Надзвичайна подія сталася в Азовському морі, коли танкер "Генерал Азі Асланов" порожнім ішов з Ростовської області Росії. Він успішно пройшов Керченську протоку.

Після вибуху на танкері за бортом опинилися три людини, ведуться пошуки. Вони ускладнені темним часом доби.

У Росморрічфлоті повідомили ТАСС, що врятовано 10 осіб, трьох шукають. За цими даними, вибух стався в баласті на порожньому танкері, що йде в Ростов-на-Дону.

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Танкер в Азовському морі після вибуху нахилився, попереду боротьба за живучість, уточнили в відомстві.

Три рятувальні судна направили до танкера "Генерал Азі Асланов", на якому стався вибух, повідомили в МНС Росії.

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