Вибух стався на російському танкері в Азовському морі
Про це повідомляє російське державне агентство ТАСС із посиланням на Росморрічфлот і управління МНС Росії в Краснодарському краї, інформує Цензор.НЕТ.
Надзвичайна подія сталася в Азовському морі, коли танкер "Генерал Азі Асланов" порожнім ішов з Ростовської області Росії. Він успішно пройшов Керченську протоку.
Після вибуху на танкері за бортом опинилися три людини, ведуться пошуки. Вони ускладнені темним часом доби.
У Росморрічфлоті повідомили ТАСС, що врятовано 10 осіб, трьох шукають. За цими даними, вибух стався в баласті на порожньому танкері, що йде в Ростов-на-Дону.
Танкер в Азовському морі після вибуху нахилився, попереду боротьба за живучість, уточнили в відомстві.
Три рятувальні судна направили до танкера "Генерал Азі Асланов", на якому стався вибух, повідомили в МНС Росії.