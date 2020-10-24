Влада планує ввести податок для заробітчан

У Державній податковій службі вважають, що більшість українців, які поїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять із них податки в Україні.

Як зазначив в інтерв'ю журналу НВ глава Державної податкової служби Олексій Любченко, з усіх доходів, які надходять від українських заробітчан, мають бути сплачені податки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на mukachevo.net.

"З $12 млрд, які надходять в Україну від тих людей, які виїхали працювати за кордон, 11 млрд, але гривень, тобто в 30 разів менше, - задекларовані. Там 100% мають усі подати декларацію", - сказав Олексій Любченко.

Однак, якою буде ставка податку і яким чином обкладатимуть податком заробітчан, глава ДПС не вказав.

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