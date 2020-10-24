"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків у Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький та інші міста "червоної зони"
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ.
"Укрзалізниця позитивно оцінює рішення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій* з 00:01 26 жовтня відновити рух з більшості закритих станцій. Подорожі у поїздах є більш безпечними для громадян, адже компанія суворо дотримується протиепідемічних заходів", - говориться в повідомленні.
Так, з 26 жовтня УЗ відкриває продаж квитків із залізничних станцій: Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів-Пасажирський, Хмельницький, Тернопіль, Гречани, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т.Шевченка, Суми на такі поїзди:
№ 1/2 Костянтинівка — Івано-Франківськ;
№ 7/8 Київ — Чернівці;
№ 12/11 Одеса — Львів;
№ 15/16 Харків — Рахів;
№ 21/22 Харків — Трускавець;
№ 41/42 Дніпро — Трускавець;
№ 43/44 Івано-Франківськ — Київ;
№ 45/46 Ужгород — Лисичанськ;
№ 49/50 Київ — Трускавець;
№ 72/71 Запоріжжя — Київ;
№ 76/75 Кривий Ріг — Київ;
№ 81/82 Київ — Ужгород;
№ 84/83 Маріуполь — Київ;
№ 86/85 Львів — Новоолексiївка;
№ 88/87 Ковель — Новоолексіївка;
№ 98/97 Ковель — Київ;
№ 102/101 Київ — Херсон;
№ 108/107 Одеса — Ужгород;
№ 110/109 Львів — Херсон;
№ 116/115 Київ — Бердянськ;
№ 118/117 Чернівці — Київ;
№ 122/121 Миколаїв — Київ;
№ 136/135 Одеса — Чернівці;
№ 217/218 Київ — Рахів;
№ 702/701 Львів — Чернівці;
№ 715/716 Київ — Львів;
№ 732/731 Київ — Запоріжжя;
№ 734/733 Київ — Покровськ;
№ 738/737 Київ — Запоріжжя;
№ 739/740 Київ —Кривий Ріг;
№ 743/744 Київ — Львів;
№ 749/750 Київ Івано-Франківськ;
№ 766/765 Київ — Херсон;
№ 769/770 Київ — Кам’янець-Подільський;
№ 772/771 Хмельницький — Київ;
№ 779/780 Суми — Київ — Вінниця;
№ 782/781 Черкаси — Київ.
Також з 26 жовтня 2020 року буде закрито продаж квитків зі станції Подільськ на такі поїзди:
№ 106/105 Київ — Одеса;
№ 108/107 Одеса — Ужгород;
№136/135 Одеса — Чернівці;
№ 146/145 Київ — Ізмаїл;
№ 763/764 Київ — Одеса".