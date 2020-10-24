Українська римо-католицька церква не підтримала заяву папи Франциска про одностатеві шлюби

Римсько-католицька церква України назвала заяви папи Франциска про підтримку одностатевих шлюбів "його особистою думкою".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву римсько-католицьких єпископів України.

"21 жовтня на Римському кінофестивалі був представлений документальний фільм "Франциск". У ньому містяться слова папи Франциска, що виражають його особисту думку про "підтримку одностатевих цивільних союзів". У зв'язку з цим нагадуємо, що вчення Католицької Церкви про гомосексуальні стосунки і їх юридичне визнання залишається незмінним", - сказано в повідомленні.

Зокрема, автори тексту посилаються на документ від 2003 року, згідно з яким "церква вчить, що повага до гомосексуальних людей жодним чином не може привести до схвалення гомосексуальної поведінки або до юридичного визнання одностатевих союзів", а захисту сім'ї законами вимагає "загальне благо".

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Нагадаємо, глава Римсько-католицької церкви Франциск закликав ухвалити закони про цивільні союзи для одностатевих пар. Він підкреслив, що геї є божими дітьми і мають право на сім'ю.