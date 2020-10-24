"Слуга народу" Гурін про "опитування Зеленського": Не розумію, навіщо це, створили самі собі проблеми на порожньому місці

Депутат "Слуги народу" Дмитро Гурін висловив свою думку про оголошене президентом Володимиром Зеленським всеукраїнське опитування.

Член ради громадського контролю НАБУ Марк Савчук у пості на Facebook повідомив, що подав заяву в Бюро щодо незаконності оголошеного президентом Володимиром Зеленським всеукраїнського опитування, інформує Цензор.НЕТ.

У коментарі під ним він затегав "слугу народу" Дмитра Гуріна з питанням: "Цікаво, хтось президенту пояснював, що він реально в тюрму сяде за весь цей бєспрєдєл?". Нардеп відповів: "Я не розумію, навіщо ці опитування, об'єктивно створили самі собі проблеми на порожньому місці".

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