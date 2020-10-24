"Слуга народу" Гурін про "опитування Зеленського": Не розумію, навіщо це, створили самі собі проблеми на порожньому місці
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Депутат "Слуги народу" Дмитро Гурін висловив свою думку про оголошене президентом Володимиром Зеленським всеукраїнське опитування.
Член ради громадського контролю НАБУ Марк Савчук у пості на Facebook повідомив, що подав заяву в Бюро щодо незаконності оголошеного президентом Володимиром Зеленським всеукраїнського опитування, інформує Цензор.НЕТ.
У коментарі під ним він затегав "слугу народу" Дмитра Гуріна з питанням: "Цікаво, хтось президенту пояснював, що він реально в тюрму сяде за весь цей бєспрєдєл?". Нардеп відповів: "Я не розумію, навіщо ці опитування, об'єктивно створили самі собі проблеми на порожньому місці".