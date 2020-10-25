Проводити "опитування Зеленського" буде соціологічна компанія, - "Слуга народу"

Партія "Слуга народу" передала реалізацію загальнонаціонального опитування "5 запитань від президента" компанії, яка проводить соціологічні дослідження. З нею укладено відповідний договір.

"Опитування буде фінансуватися коштом партії. Витрати, пов'язані з ним, будуть відображені у звіті партії, який подається в НАЗК", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби політсили.

У партії також нагадують, що "опитування не є агітацією і буде проводитися за межами виборчих дільниць у форматі екзитполів", воно цілком добровільне, а мета - "почути думку українців із приводу важливих питань розвитку держави". Деталі щодо опитування можна дізнатися на сторінці спікера проєкту Артема Гагаріна.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення у країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше запитання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге запитання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні запитання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

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Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові запитання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.