До багатьох ТВК Святошинського району Києва масово приносили ідентичні медичні довідки для голосування вдома, - "ОПОРА"

Члени Святошинського тервиборчкому звернулися в поліцію з приводу можливої підробки громадянами медичних довідок для голосування вдома, правоохоронці проводять перевірку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт громадянської мережі "ОПОРА".

"Про начебто масове надходження до дільничних виборчих комісій заяв виборців, у яких вони просили забезпечити їм голосування за місцем перебування, 24 жовтня до поліції повідомили 10 членів Святошинської ТВК", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до інформації, викладеної в заяві членів ДВК у Святошинському районі Києва (ТВО №10 та ТВО №11) у ТВК дізналися, що 23 жовтня декілька невідомих людей, які назвалися волонтерами "від одного із суб’єктів виборчого процесу", приносили до багатьох ДВК заяви щодо організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їхнім місцем перебування, водночас одна людина подавала до 20 таких заяв. Крім того, члени ДВК стверджували, що медичні довідки, додані до заяв, "виготовляються одними і тими ж медичними установами та здебільшого мають ідентичний вигляд".

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За інформацією представників "ОПОРИ", напередодні почалися поодинокі випадки подачі заяв від певних осіб для того, щоб надати можливість голосування за місцем перебування. Комісіям приносили по 10, 15, 20 таких заяв, які "були написані або одним почерком, або довідки видані однією установою, або там були бланки з печаткою-ксерокопією". В організації наголосили, що більшість комісій, до яких надходили такі заяви, розташовані в ТВО №10.

"У поліції перевіряють інформацію про можливу підробку медичних довідок громадянами для їхнього голосування вдома. Відповідне звернення від членів територіальної виборчої комісії зареєстровано у Святошинському управлінні столичної поліції. За результатами його розгляду цій події буде надано відповідну правову кваліфікацію... Зібрані відомості за цим фактом зареєстровано у Святошинському управлінні поліції відповідно до вимог чинного законодавства. Проводиться перевірка, за результатами якої нададуть правову кваліфікацію цій події", - йдеться в повідомленні на сайті організації, з посиланням на правоохоронців.

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