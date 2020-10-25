Україна 25 жовтня переходить на зимовий час

О четвертій годині ранку 25 жовтня годинники потрібно перевести на годину назад.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №509 від 13 травня 1996 року, щорічно в останню неділю жовтня о 4:00 стрілки годинників переводяться на одну годину назад, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Також щорічно в останню неділю березня о 3:00 стрілки годинників переводяться на літній час - на одну годину вперед.

Наразі стрілки годинника переводять у понад 70 країнах. Країни Європейського Союзу, значна частина яких розташована в поясі UTC+1, менша - в UTC і UTC+2, також ще переходять на зимовий час. Однак у серпні 2018 року Єврокомісія виступила з рекомендацією відмовитися від сезонної зміни часу в 2019 році, щоб держави-члени могли вирішити, чи відмовитися від цього механізму. Такі рекомендації прийнято за результатами масового опитування серед громадян країн ЄС, за підсумками якого 80% підтримали відмову від зимового часу.

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У березні 2019 року Європейський парламент підтримав припинення зміни літнього часу на зимовий із 2021 року. Країни ЄС, які вирішать постійно перебувати на літньому часі, мають востаннє перевести свої годинники в останню неділю березня 2021 року. А ті, хто вважатиме за краще зберегти стандартний (зимовий) час, зможуть зробити останню зміну часу в останню неділю жовтня 2021 року. Пропозицію Європарламенту має обговорити Рада ЄС для ухвалення остаточного рішення.

У північній півкулі перехід на літній/зимовий час використовується майже повсюдно в США, Канаді, Мексиці, а також на Кубі, в Ірані, Сирії, Йорданії, Лівані та Ізраїлі. У південній півкулі стрілки переводять в Австралії, Новій Зеландії, Чилі, низці штатів Бразилії і в Парагваї.

Відмовилися від переходу на літній час Японія, Китай, Індія, Сінгапур і низка інших країн. У Європі на зимовий час не переходять Ісландія, РФ і Білорусь.

В Україні в 2011 році було прийнято постанову про скасування переходу на зимовий час, проте пізніше її анулювали.

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На початку жовтня 2020 року перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував у парламенті законопроєкт (№4201 "Про обчислення часу в Україні"), яким передбачається закріплення на території України єдиного київського часу і відмова від подальшого сезонного переведення стрілок годинника. За словами Стефанчука, проєкт закону також спрямовано на протидію агресії з боку РФ, яка на тимчасово окупованих територіях України протиправно встановила свій час. "Закріплення на всій території України єдиного київського часу дозволить зміцнити наші оборонні позиції і сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій", - зазначив віцеспікер.