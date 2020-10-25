Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Ворог учора чотири рази порушив режим тиші на Донбасі, у ЗСУ без втрат

1 53810
Ворог учора чотири рази порушив режим тиші на Донбасі, у ЗСУ без втрат
За минулу добу російські найманці чотири рази порушили режим тиші на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу, 24 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню... Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - йдеться в ранковому зведенні штабу на сторінці у фейсбуці в неділю.

Зокрема, стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу Кам’янки, двічі – неподалік населеного пункту Шуми.  Крім того, в районі Водяного російські найманці вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї.

"На провокаційні ворожі постріли українські військовослужбовці зброю не застосовували", - підкреслили в штабі.

Крім того, повідомляється, що 24 жовтня військовослужбовці ЗСУ разом із рятувальниками ДСНС ліквідували осередки пожеж поблизу населеного пункту Лопаскине.

"Від початку поточної доби, 25 жовтня, уздовж всієї лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано", - сказано у звіті.

Читайте також: Зеленський запропонував ООН спільно розробити план заходів щодо відновлення Донбасу, - ОП

Ворог учора чотири рази порушив режим тиші на Донбасі, у ЗСУ без втрат 01

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    йому це в очі кинув журналіст ввс
    каже, що ж ви брешете світові та своєму народові про мир.
  • Ksenia VB
    На кожній точці мінімум 4 порушення щодня.
    А ці статисти знову беруть цифри зі стелі.
  • саша паламарчук
    Супер стійкий режим тиші від зеленого наркімана.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини