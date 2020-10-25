Новини • Місцеві вибори-2020

Верховний Суд не заборонив опитування Зеленського: "Президент мав щирі наміри"

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Верховний Суд не заборонив опитування Зеленського: "Президент мав щирі наміри"
Верховний Суд України не задовольнив апеляційну скаргу на рішення Касаційного адміністративного суду у справі за позовом до президента Володимира Зеленського щодо всеукраїнського опитування в день місцевих виборів.

Про це написала у фейсбуці колишня в.о. керівника НАЗК Наталія Новак, передає Цензор.НЕТ.

"24 жовтня 2020 року о 12:00 почалося судове засідання з розгляду моєї апеляційної скарги як кандидата в депутати Київської міської ради від "Громадянського руху "Хвиля" на рішення Касаційного адміністративного суду Великою палатою Верховного Суду у справі за позовом до президента України Зеленського Володимира Олександровича про визнання його дій протиправними та зобов'язання утриматися від вчинення дій, пов'язаних з опитуванням", написала вона.

За словами Новак, розгляд тривав до 4:30 25 жовтня, а судді кілька разів поверталися з нарадчої кімнати із за питанням, "чи не змінилася наша позиція".

"Апеляційну скаргу залишили без задоволення. Президент має право робити все, що йому заманеться, незважаючи на Конституцію і закони України. Суд зазначив, що президент, оголошуючи опитування, "мав щирі наміри", - повідомила Новак, додавши, що деякі судді не були згодні із судовим рішенням.

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Верховний Суд не заборонив опитування Зеленського: Президент мав щирі наміри 01

Топ коментарі

  • Привет
    Верховный Суд не стал запрещать опрос Зеленского: "Президент имел искренние намерения" - Цензор.НЕТ 7187 А если я имея искренние намерения набью морду какому нить зеленому скоту...меня тоже оправдают???
  • саша паламарчук
    не спіть! бубочка вже проголосував кажуть!

    Верховный Суд не стал запрещать опрос Зеленского: "Президент имел искренние намерения" - Цензор.НЕТ 8386
  • Порохобандерівець
    Зеленський сьогодні показав що він вищий за Конституцію України. Вітаю всіх з народженням нашого власного маленького диктатора.
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