Новини • Місцеві вибори-2020

Другий тур місцевих виборів, безумовно, буде, - Разумков

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Другий тур місцевих виборів, безумовно, буде, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не сумнівається, що другий тур місцевих виборів обов'язково відбудеться.

Про це сказав Разумков журналістам у неділю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Безумовно, буде... Сьогодні призупинити виборчий процес, я не ЦВК, але я не бачу ні підстав, ні можливостей це зробити", - сказав Разумков.

Спікер висловив переконання, що другий тур виборів має відбутися.

"Адже ми не можемо залишити громади без легітимної влади. Я думаю, що ми всі розуміємо, що влада на місцях, особливо в рамках децентралізації... і в рамках тих викликів, які сьогодні стоять перед місцевою владою... тому важливо, щоб вся вертикаль влади працювала на єдиний результат", - сказав Разумков.

Він повідомив, що проєкт постанови Верховної Ради, що пропонує не проводити другий тур виборів мерів, вже відкликано. При цьому спікер наголосив, що кожен народний депутат може зареєструвати будь-яку постанову, про що завгодно, "але це не означає, що парламент її ухвалить".

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Топ коментарі

  • Ihor V
    Сейчас на избирательном участке в Киеве. Туловище, которое собирало анкеты с 5-ю вопросами уже прессуют небайдужі граждане.
  • саша паламарчук
    Який президент - такі від нього і опитування!
    На фото робота "групи опитування" в м.Мелітополь.

    Второй тур местных выборов, безусловно, будет, - Разумков - Цензор.НЕТ 9537
  • 5 копійок
    Мабуть ПЄС тобі і вночі не дає покою.
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