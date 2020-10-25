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Азербайджан готовий до перемир'я, але лише на умовах повернення своїх земель, - Алієв

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Азербайджан готовий до перемир'я, але лише на умовах повернення своїх земель, - Алієв
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про готовність до перемир'я в Нагірному Карабасі за умови заяви Вірменії про прихильність основним принципам врегулювання.

Про це Алієв заявив в інтерв'ю американському телевізійному каналу "Fox News", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Так, ми готові. Я неодноразово про це заявляв. Ми готові сьогодні узгодити перемир'я. Але водночас прем'єр Вірменії має заявити, що він прихильний основним принципам врегулювання, розробленим США, Росією і Францією", - сказав Алієв.

"Ми хочемо перемир'я, ми хочемо повернення своїх земель. Вірменія має взяти на себе зобов'язання щодо звільнення земель на підставі резолюцій Радбезу ООН, мирного плану, представленого США, Францією і Росією. Але вона цього не робить", - заявив він.

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    дорогие и уважаемые азербайджанцы!
    как стало известно, из оккупированного Крыма отправился "повоевать" в Нагорный Карабах, известный крымский бандит, садист, путенский прихвостень Армен "Самвел" Мартоян..
    Пристрелите пож эту крысу!
    Азербайджан готов к перемирию, но только на условиях возвращения наших земель, - Алиев - Цензор.НЕТ 8832
  • Олег Шафрай
    После такого разгома дают Армении уйти не "потеряв литцо". Это багородно, но боюсь руководство Арменни упреться как бараны и загонят в землю бестолку еще пару тройку тысяч человек.
  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    Карабах-Азербайджан!!!
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