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Скорочення кількості нардепів до 300 на якість роботи Ради не вплине, - Разумков

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Скорочення кількості нардепів до 300 на якість роботи Ради не вплине, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що скорочення кількості народних депутатів не позначиться на якості роботи українського парламенту.

Про це з посиланням на "Інтерфакс-Україна" повідомляє Цензор.НЕТ.

"Моя особиста позиція: я вважаю, що якщо буде зменшено до 300 народних депутатів, це суттєво на якість роботи Верховної Ради не вплине", - сказав Разумков журналістам у неділю в Києві.

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Як повідомлялося, 4 лютого 2020 року Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроєкт №1017 "Про внесення змін до статті 76 і 77 Конституції України", яким пропонується скоротити кількість народних депутатів до 300, а обирати їх за пропорційною системою.

В анонсованому президентом опитуванні, яке проводиться в день місцевих виборів 25 жовтня, є запитання про доцільність скорочення до 300 кількості народних депутатів Верховної Ради.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Чим менше депутатів, тим менша вірогідність потрапляння туди хоч якихось пристойних людей.
  • 5 копійок
    Коли в країні 73% живуть безмазгов, то кількість дупатутів не має значення.
  • Привет
    А кто тебе дурачку сказал что кто то участвовал в этом говноопросе от осла?? Мы обсуждаем слова разумкова...а не участвуем в говноопросе...
    До чего же тупые эти зебилы...для них все "а какая разница"....
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