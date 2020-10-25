Скорочення кількості нардепів до 300 на якість роботи Ради не вплине, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що скорочення кількості народних депутатів не позначиться на якості роботи українського парламенту.

Про це з посиланням на "Інтерфакс-Україна" повідомляє Цензор.НЕТ.

"Моя особиста позиція: я вважаю, що якщо буде зменшено до 300 народних депутатів, це суттєво на якість роботи Верховної Ради не вплине", - сказав Разумков журналістам у неділю в Києві.

Читайте також: Разумков не взяв участі в опитуванні Зеленського: не знайшов волонтерів

Як повідомлялося, 4 лютого 2020 року Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроєкт №1017 "Про внесення змін до статті 76 і 77 Конституції України", яким пропонується скоротити кількість народних депутатів до 300, а обирати їх за пропорційною системою.

В анонсованому президентом опитуванні, яке проводиться в день місцевих виборів 25 жовтня, є запитання про доцільність скорочення до 300 кількості народних депутатів Верховної Ради.