В Україні ще не відкрилися для голосування чотири дільниці, - МВС

В Україні станом на 10:00 не почали роботу чотири виборчі дільниці для голосування на місцевих виборах.

Про це сказав перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий на брифінгу 25 жовтня в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на 10:00 залишаються невідкритими 4 виборчі дільниці: в Донецькій, Івано-Франківській, Житомирській та Полтавській областях", - сказав Яровий.

За його словами, несвоєчасно відкрилися 65 виборчих дільниць.

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