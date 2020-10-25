Будь-які опитування біля виборчих дільниць після голосування правомірні, - Аваков

Жодні опитування, що проводяться за межами виборчої дільниці після голосування, зокрема екзитполи, не суперечать чинному українському законодавству.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

"Опитування поза виборчою дільницею - не порушує закон України, оскільки не ідентифікує особу, так як це потрібно у бюлетені, не розкриває персональних даних. Крім того, громадяни за бажанням можуть брати чи не брати участь у опитуваннях, це не є обов’язковим", - цитує Авакова пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Водночас наголошується, що існує певний порядок проведення опитування: інтерв'юери мають працювати поза виборчою дільницею і ні за кого не агітувати. Вони мають опитувати громадян після того, як ті проголосують на виборах.

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Нагадаємо, одночасно з виборами 25 жовтня відбувається ініційоване президентом Володимиром Зеленським всенародне опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять запитань: чи потрібно запроваджувати в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення кількості депутатів Верховної Ради з 450 до 300; чи підтримують вони легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.