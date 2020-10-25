Новини • Місцеві вибори-2020

Будь-які опитування біля виборчих дільниць після голосування правомірні, - Аваков

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Будь-які опитування біля виборчих дільниць після голосування правомірні, - Аваков
Жодні опитування, що проводяться за межами виборчої дільниці після голосування, зокрема екзитполи, не суперечать чинному українському законодавству.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

"Опитування поза виборчою дільницею - не порушує закон України, оскільки не ідентифікує особу, так як це потрібно у бюлетені, не розкриває персональних даних. Крім того, громадяни за бажанням можуть брати чи не брати участь у опитуваннях, це не є обов’язковим", - цитує Авакова пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Водночас наголошується, що існує певний порядок проведення опитування: інтерв'юери мають працювати поза виборчою дільницею і ні за кого не агітувати. Вони мають опитувати громадян після того, як ті проголосують на виборах.

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Нагадаємо, одночасно з виборами 25 жовтня відбувається ініційоване президентом Володимиром Зеленським всенародне опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять запитань: чи потрібно запроваджувати в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення кількості депутатів Верховної Ради з 450 до 300; чи підтримують вони легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

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Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    Раз так, то отвечай, Рюкзаков: вы с Зелей сами свалите, или вас вперёд ногами вынесут? Любые опросы возле избирательных участков после голосования правомерны, - Аваков - Цензор.НЕТ 4553
  • Andy Tiger
    не свисти, это не законно и как раз очень хорошо раскрывает того. кто этот опрос затеял
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Аваков лжет.
    На урнах-мусорках опрашивающих написано, что это опрос от преЗедента, что приравнивается к агитации за его партию, которую он открьіто пиарил в своих поездках по Украине, вьіступая на трибунах с логотипом "Зе".

    Но "майдановец" Авакян этого в упор не видел.
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