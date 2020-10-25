Будь-які опитування біля виборчих дільниць після голосування правомірні, - Аваков
Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.
"Опитування поза виборчою дільницею - не порушує закон України, оскільки не ідентифікує особу, так як це потрібно у бюлетені, не розкриває персональних даних. Крім того, громадяни за бажанням можуть брати чи не брати участь у опитуваннях, це не є обов’язковим", - цитує Авакова пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Водночас наголошується, що існує певний порядок проведення опитування: інтерв'юери мають працювати поза виборчою дільницею і ні за кого не агітувати. Вони мають опитувати громадян після того, як ті проголосують на виборах.
Нагадаємо, одночасно з виборами 25 жовтня відбувається ініційоване президентом Володимиром Зеленським всенародне опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять запитань: чи потрібно запроваджувати в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення кількості депутатів Верховної Ради з 450 до 300; чи підтримують вони легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.