У Києві перекинули урну з опитуванням Зеленського, а на Волині надійшла скарга про його незаконність, - поліція

У поліцію Волинської області надійшла заява від громадян щодо незаконності проведення всенародного опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, а в Києві перекинули урну з листочками опитування.

Про це повідомив під час брифінгу голова Національної поліції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Будь-які хуліганські спроби, спроби вплинути на оперативну ситуацію, спроби погроз нашим громадянам поліція буде припиняти", - сказав Клименко.

"На Подолі в Києві вже перекинули одну з урн разом із листочками опитування", - розповів він.

Відповідаючи на запитання про те, чи є скарги від українців на проведення самого опитування, Клименко сказав: "Так, вони починають надходити".

За його словами, така скарга надійшла в поліцію Волинської області. У Нацполіції агентству уточнили, що в заяві громадян, поданій до поліції Волинської області, йдеться про неправомірність дій тих, хто проводить опитування, оскільки вони містять елементи агітації.

Що стосується інциденту з перевернутою урною з результатами опитування, то, як уточнили в Нацполіції, чоловік підійшов до волонтерів, вирвав з рук листочки, розкидав їх і пішов.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення у країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше запитання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге запитання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні запитання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?