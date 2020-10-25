Новини • Місцеві вибори-2020

Волонтерів "опитування Зеленського" фіксують на виборчих дільницях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На виборчих дільницях фіксують волонтерів, які проводять опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення журналіста Дмитра Хилюка у фейсбуці, опитування проводять на виборчій дільниці №320371 Київської області.

"Дільниця №320371. Козаровичі, Київська область. Опитувачі від Найвеличнішого перебувають у приміщенні дільниці. Поліцейський каже, що дільниця - це лише коридор школи, де сидить комісія і голосують, а фойє - це не дільниця", - повідомив журналіст.

Волонтерів опитування Зеленського фіксують на виборчих дільницях 01

Також роботу волонтерів на виборчих дільницях зафіксували на Закарпатті.

Як повідомляє журналіст Віталій Глагола, опитування проводять також у селі Оноківці Ужгородського району.

"Опитування. Хлопачка проводить опитування прямо на дільниці в селі Оноківці", - написав він.

Волонтерів опитування Зеленського фіксують на виборчих дільницях 02

Крім того, як повідомляє "Суспільне", "5 запитань від президента" ставлять біля входу до приміщення виборчої дільниці в селі Соломоново Ужгородського району.

Волонтерів опитування Зеленського фіксують на виборчих дільницях 03

Зазначається, що опитування проводить волонтер Дмитро Лябін. За його словами, на територію ДВК, де саме голосують виборці, не заходить, бо не має права.

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Топ коментарі

  • olele


    Roman Kulyk@R_Kulyk 27 мин

    Як виглядати ще більшим нікчемою?
    Правильно, набрати на своє незаконне "опитування" дітей.

    Волонтеров "опроса Зеленского" фиксируют на избирательных участках - Цензор.НЕТ 4099
  • Валерия Ларченко b661826f
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  • Стрелок
    Президент и Первая Леди нормального человека
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