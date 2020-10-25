Волонтерів "опитування Зеленського" фіксують на виборчих дільницях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення журналіста Дмитра Хилюка у фейсбуці, опитування проводять на виборчій дільниці №320371 Київської області.
"Дільниця №320371. Козаровичі, Київська область. Опитувачі від Найвеличнішого перебувають у приміщенні дільниці. Поліцейський каже, що дільниця - це лише коридор школи, де сидить комісія і голосують, а фойє - це не дільниця", - повідомив журналіст.
Також роботу волонтерів на виборчих дільницях зафіксували на Закарпатті.
Як повідомляє журналіст Віталій Глагола, опитування проводять також у селі Оноківці Ужгородського району.
"Опитування. Хлопачка проводить опитування прямо на дільниці в селі Оноківці", - написав він.
Крім того, як повідомляє "Суспільне", "5 запитань від президента" ставлять біля входу до приміщення виборчої дільниці в селі Соломоново Ужгородського району.
Зазначається, що опитування проводить волонтер Дмитро Лябін. За його словами, на територію ДВК, де саме голосують виборці, не заходить, бо не має права.