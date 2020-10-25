Новини • Місцеві вибори-2020, Опитування Зеленського

Волонтери опитування Зеленського не змогли сказати, яку службу вони представляють і якою статтею дозволені їхні дії, - журналістка Мокріді

3 85554
Волонтери опитування Зеленського не змогли сказати, яку службу вони представляють і якою статтею дозволені їхні дії, - журналістка Мокріді
Волонтери, які проводять президентське опитування біля однієї з дільниць у Києві, не змогли сказати, яку соціологічну службу вони представляють і який закон дозволяє проведення подібних заходів.

Про це повідомила у фейсбуці журналістка Тетяна Мокріді, інформує Цензор.НЕТ.

Вона опублікувала свою розмову з волонтерами.

Я: "Доброго ранку. Я дам відповіді на запитання, якщо відповісте на мої"...
"П‘ять питань": "Добре!"
Я: "Хто проводить опитування?"
"П‘ять питань": "Соціологічна служба".
Я: "Прекрасно. А яка? Бо всі знаю".
"П‘ять питань": "Вибачте, не знаємо. Просто соціологічна служба".
Я: "Друге запитання: згідно якої статті якого закону проводиться опитування?"
"П‘ять питань" починає щось шукати в мобілці: "Зараз я знайду статтю у виборчому законодавстві".
"П‘ять питань-2": "Ми вже зрозуміли, що ви нас опитали, а не ми вас. Ми не знаємо, за яким законом".

Дивіться також: "Опитування Зеленського" - найбільша виборча фальсифікація в історії України, - Порошенко. ФОТО

"Люди, які виконують партійні чи президентські завдання, мають бути проінструктовані", - підсумувала Мокріді.

Волонтери опитування Зеленського не змогли сказати, яку службу вони представляють і якою статтею дозволені їхні дії, - журналістка Мокріді 01

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • olele
    Волонтеры опроса Зеленского не смогли сказать, какую службу они представляют и какой статьей разрешены их действия, - журналистка Мокриди - Цензор.НЕТ 1534
  • Александр Лихошва
    Волонтеры делают бесплатно, а это твари решившие продать всеобщее будущее вместе со своим за 200 грн
  • Ksenia VB
    Причепились до людей, які підробляють у вихідний день )
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини