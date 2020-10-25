Волонтери опитування Зеленського не змогли сказати, яку службу вони представляють і якою статтею дозволені їхні дії, - журналістка Мокріді
Про це повідомила у фейсбуці журналістка Тетяна Мокріді, інформує Цензор.НЕТ.
Вона опублікувала свою розмову з волонтерами.
Я: "Доброго ранку. Я дам відповіді на запитання, якщо відповісте на мої"...
"П‘ять питань": "Добре!"
Я: "Хто проводить опитування?"
"П‘ять питань": "Соціологічна служба".
Я: "Прекрасно. А яка? Бо всі знаю".
"П‘ять питань": "Вибачте, не знаємо. Просто соціологічна служба".
Я: "Друге запитання: згідно якої статті якого закону проводиться опитування?"
"П‘ять питань" починає щось шукати в мобілці: "Зараз я знайду статтю у виборчому законодавстві".
"П‘ять питань-2": "Ми вже зрозуміли, що ви нас опитали, а не ми вас. Ми не знаємо, за яким законом".
"Люди, які виконують партійні чи президентські завдання, мають бути проінструктовані", - підсумувала Мокріді.