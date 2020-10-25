Новини • Місцеві вибори-2020

Явка на місцевих виборах станом на 12:00 становить 13,5%, - ОПОРА

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Явка на місцевих виборах станом на 12:00 становить 13,5%, - ОПОРА
Громадянська мережа "Опора" повідомляє, що станом на 12:00 на місцевих виборах в Україні проголосували 13,5% виборців.

Про це повідомив під час брифінгу аналітик "Опори" Олександр Клюжев, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про активність виборців на основі статистично-репрезентативної кількості дільниць в Україні, на яких спостерігає Громадянська мережа "Опора", то, за нашими даними, станом на 12:00 активність виборців становить 13,5%", - сказав Клюжев.

За його словами, похибка дослідження явки не перевищує 1,25%.

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Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    Ниче, судя по всему явка аномально вырастет после 19.00.
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Не ходи, за тебя Мертвейчук проголосует!
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Не пох тебе будет на Солнечной Колыме великую Лаптеногую империю строить! Там точно пох не проканает! История повторяется. Кто не поддержал Петлюру в 19 тот в 33 ел своих детей. А в 37 кто выжил поехали на Колыму светлое будущее строить!
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