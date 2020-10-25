Явка на місцевих виборах станом на 12:00 становить 13,5%, - ОПОРА
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Громадянська мережа "Опора" повідомляє, що станом на 12:00 на місцевих виборах в Україні проголосували 13,5% виборців.
Про це повідомив під час брифінгу аналітик "Опори" Олександр Клюжев, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо говорити про активність виборців на основі статистично-репрезентативної кількості дільниць в Україні, на яких спостерігає Громадянська мережа "Опора", то, за нашими даними, станом на 12:00 активність виборців становить 13,5%", - сказав Клюжев.
За його словами, похибка дослідження явки не перевищує 1,25%.