Новини • Місцеві вибори-2020, Опитування Зеленського

Волонтер Масляк викликав поліцію через опитування Зеленського: Дівчина не називає соцслужб і перебуває на території дільниці. ВIДЕО

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У Львові волонтер Богдан Масляк викликав поліцію після того, як дівчина, яка проводила опитування Зеленського, відмовилася називати соціологічну компанію, яку вона представляє.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Масляка, він хоче зрозуміти, яка служба проводить опитування, що, за словами дівчини з анкетами, "впливатиме на рішення президента".

Крім того, Масляк стверджує, що опитування проводиться на території виборчої дільниці.

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Топ коментарі

  • oleg1966
    Волонтер Масляк вызвал полицию из-за опроса Зеленского: Девушка не называет соцслужбу и находится на территории участка - Цензор.НЕТ 7070
  • Борменталь Незабаром
    В Гостомеле, в участке на территории школы, прямо на избирательном участке, рядом с будками для голосования якой-то мужик раздаёт ручки с надписью "ВО батькивщина" )))))
    это пля не выборы, а какой-то цирк драный!
    зелёные отморозки - это реально перештукатуренные рыгы
  • Aleks_15
    Ответьте украинцы, чем отличается фейковый референдум в Крыму и на Донбассе от опроса Зеленского. Этим опросом вы легализуете референдум в Крыму и на Донбассе. Поздравляю Вас дебилы ***
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