Волонтер Масляк викликав поліцію через опитування Зеленського: Дівчина не називає соцслужб і перебуває на території дільниці. ВIДЕО

У Львові волонтер Богдан Масляк викликав поліцію після того, як дівчина, яка проводила опитування Зеленського, відмовилася називати соціологічну компанію, яку вона представляє.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Масляка, він хоче зрозуміти, яка служба проводить опитування, що, за словами дівчини з анкетами, "впливатиме на рішення президента".

Крім того, Масляк стверджує, що опитування проводиться на території виборчої дільниці.

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