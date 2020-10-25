Незаконних вкидань бюлетенів до опівдня не зафіксовано, - ОПОРА
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Спостерігачі Громадянської мережі "Опора" станом на 12:00 не зафіксували спроб незаконного вкидання бюлетенів на виборчих дільницях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Опори".
"Від моменту відкриття дільниць для голосування виборців і до 12:00 спостерігачі "Опори" не зафіксували спроб незаконного вкидання виборчих бюлетенів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що було зафіксовано поодинокі інциденти, зокрема спроби отримати бюлетень за інших громадян, без належних документів.
Також мали місце факти демонстрації виборцем своїх бюлетенів - на 4,7% виборчих дільниць. А на майже 1% виборчих дільниць зафіксовано спроби сфотографувати бюлетень".
"Ці інциденти могли бути пов'язані як із побутовими мотивами, так і з можливими технологіями контролю над голосуванням виборців", - повідомляє "Опора".