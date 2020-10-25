Явка на виборах у Києві на 13:00 становить близько 16%, - міськвиборчком
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Станом на 13:00 на місцевих виборах у Києві проголосували близько 16% виборців.
Про це заявив під час брифінгу заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов, передає Цензор.НЕТ.
"За інформацією від районних територіальних виборчих комісій у місті Києві, які збирали дані про явку, на 13:00 сьогоднішнього дня явка по Києву становить приблизно 16%. Порівняно з парламентськими виборами 2019 року це менше, тоді явка була понад 20%", - сказав Нілов.
За його словами, найменша кількість киян прийшла на дільниці в Солом'янському районі столиці - близько 14%, а найбільше городян проголосувало в Оболонському районі Києва - трохи більше 17%.