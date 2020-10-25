Новини • Місцеві вибори-2020

Явка на виборах у Києві на 13:00 становить близько 16%, - міськвиборчком

2 43841
Явка на виборах у Києві на 13:00 становить близько 16%, - міськвиборчком
Станом на 13:00 на місцевих виборах у Києві проголосували близько 16% виборців.

Про це заявив під час брифінгу заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією від районних територіальних виборчих комісій у місті Києві, які збирали дані про явку, на 13:00 сьогоднішнього дня явка по Києву становить приблизно 16%. Порівняно з парламентськими виборами 2019 року це менше, тоді явка була понад 20%", - сказав Нілов.

За його словами, найменша кількість киян прийшла на дільниці в Солом'янському районі столиці - близько 14%, а найбільше городян проголосувало в Оболонському районі Києва - трохи більше 17%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщині фейкова виборча комісія організувала голосування до сільради Соснівки, - поліція

Топ коментарі

  • Lvbnhj
    ..А сервера ставити в ОП..під *прицілом * Єрмака ...і щоб відразу дані надходили в Мордор до ***** !
  • belge
    Гражданам поднадоело выбирать между воровскими подвидами. Явка на виборах у Києві на 13:00 становить близько 16%, - міськвиборчком - Цензор.НЕТ 3972
  • Агамемнон
    Ну, шоб потом не удивлялись, шо мером станет или прибацанная с зонтом, или рыгня какая-нибудь...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини