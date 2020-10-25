Поліція перевіряє ще один факт "каруселей" у Житомирській області, 8 повідомлень про мінування не підтвердилися, - Клименко

Правоохоронці зареєстрували майже 2,5 тисячі повідомлень про правопорушення, пов'язані з виборчим процесом, відкрили 28 кримінальних проваджень і перевіряють ще один факт незаконного підвезення виборців на дільницю.

Про це повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко на брифінгу 25 жовтня в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На цей момент зареєстровано 2 тис. 401 заяву та повідомлення від громадян, які пов'язані з виборчим процесом, найбільше - в Києві, Київській і Дніпропетровській областях", - сказав Клименко.

За його словами, з 8 ранку неділі складено 63 протоколи про вчинення адмінпорушень. 41 протокол складено у зв'язку з пошкодженням виборчого бюлетеня, також зафіксовані факти виносу бюлетенів.

"Багато фактів, коли розривали і викидали бюлетені", - сказав він, додавши, що в низці випадків виборці пошкоджували виборчі урни.

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Глава Нацполіції розповів, що в цей момент 28 фактів правопорушень внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, перш за все, йдеться про перешкоджання здійсненню виборчого права.

За словами Клименка, зафіксовано ще один факт незаконного підвезення виборців - так званих "каруселей".

"Наразі ще 2 двоповерхові автобуси прийшли з Житомирської області зі 132 людьми. Ми з'ясовуємо, з якою метою ці громадяни прибули до Києва", - зазначив Клименко.

За його словами, всі 132 людини, які прибули в цих автобусах, доставлені в райуправління для з'ясування інформації.

"Вони сказали, що приїхали на екскурсію. У нас є сумніви", - додав Клименко. За його словами, поки рано говорити про те, що однозначно можна говорити про правопорушення.

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Глава Нацполіції також зазначив, що жодне з 8 повідомлень про мінування виборчих дільниць не підтвердилося.

Крім того, за словами Клименка, є факти видачі кандидатами ручок і блокнотів з партійними логотипами, такі правопорушення також присікаються поліцією.