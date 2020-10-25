Громадянина РФ затримано за організацію підкупу виборців на Одещині, - прокуратура. ФОТО

42-річний громадянин РФ займався підкупом виборців на користь кандидатів однієї з політичних сил на території міста Чорноморськ і селища Затока Одеської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.

"За даними слідства, іноземець спільно з іншими невстановленими особами з метою отримання переваги на виборах кандидатів на пости депутатів органів місцевого самоврядування планував здійснити підкуп 52 виборців, заплативши їм аванс по 100 грн кожному.

Повний розрахунок, тобто виплата ще 400 грн кожному, очікував виборців після реалізації свого виборчого права за визначеного кандидата. З цією метою чоловік організував три автобуси з 52-ма пасажирами, які мали їхати з Ізмаїла до Чорноморська та Затоки для голосування", - йдеться в повідомленні.

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Наразі прокурорами направлено клопотання до суду щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ч. 4 ст. 160 КК України.

За цей злочин Законом передбачено до 7 років ув’язнення.