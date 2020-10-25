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Місцеві вибори в Україні відбуваються спокійно, - заступник голови МВС Геращенко

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Місцеві вибори в Україні відбуваються спокійно, - заступник голови МВС Геращенко
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначає, що поліція поза політикою, захищає закон і виборче право громадян.

Про це Геращенко заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

"Мільйони людей сьогодні обирають місцеву владу і це дуже важливий процес, який вперше в історії проходить за новим виборчим кодексом, доволі складний. В цілому вибори відбуваються спокійно. Поліція поза політикою, захищає закон і виборче право громадян і не втручається у виборчий процес", - сказав Антон Геращенко.

Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що поліція працює в штатному режимі, і поки немає кричущих фактів, які свідчать про те, що вибори не відбудуться або складно відбуватимуться.

За словами Клименка, правоохоронці зареєстрували майже 2,5 тисячі повідомлень про правопорушення, пов'язані з виборчим процесом, відкрили 28 кримінальних проваджень і перевіряють ще один факт незаконного підвезення виборців на дільницю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція перевіряє ще один факт "каруселей" у Житомирській області, 8 повідомлень про мінування не підтвердилися, - Клименко

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Топ коментарі

  • Small Jerboa
    Ага...
    Вот только ДАЛЬТОНИЗМОМ страдает - зеленый цвет не различает.
    Полиция вне политики, защищает закон и избирательное право граждан, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 190
  • Frol Fedoroff
    Полиция сейчас защищает хотелки Зеленского, а не Закон. Балаган с 5 вопросами от клоуна этому подтверждение
  • Герхард
    Почему в день выборов полиция не защищает Коституцию и Избирательный кодекс Украины?
    Или это уже не законы?
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