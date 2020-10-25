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Справи Антоненка та Верланова фейкові, - Сенцов

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Справи Антоненка та Верланова фейкові, - Сенцов
У день виборів відомий український кінорежисер і політв'язень Кремля Олег Сенцов розкритикував нинішню владу, зокрема через "липові" справи проти Андрія "Ріффмастера" Антоненка і ексглави ДПС Сергія Верланова. У зв'язку з цимвін із сумом зазначив, що в Україні відсутні зміни на краще.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Сенцова в Фейсбуці.

"На жаль, в кращий бік  нічого не змінилося. Люди, які продовжують чомусь називати себе "правоохоронцями", тримають Антоненка у заручниках як заставу їхньої "ефективності". Вся ця історія може закінчиться штурмом і не тільки будівлі суду. ГПУ нарешті знайшла "головного корупціонера" – це колишній очільник податкової служби Сергій Верланов. Крім цього незрозумілого обвинувачення йому шиють ще фінансування тероризму, щоб цю справу вела СБУ, бо НАБУ відмовляється підписувати фейкові підозри", – написав Сенцов.

Разом з тим, на думку режисера, "зафаршмачений по самі сірі вуха славнозвісний суддя Вовк, про пригоди якого чули майже усі в Україні, крім президента, дозволяє Зеленському проводити протизаконне опитування безпосередньо на виборчих дільницях в день голосування".

Також читайте: "Президентське опитування" відбувається тільки за межами дільниць, - глава Нацполіції Клименко

Справи Антоненка та Верланова фейкові, - Сенцов 01

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Дела Антоненко и Верланова фейковые, - Сенцов - Цензор.НЕТ 7306
  • 18c49ed2
    Что тут нариду еще сказать?

    Дела Антоненко и Верланова фейковые, - Сенцов - Цензор.НЕТ 2088
  • Володимир Волошин 55d42e7b
    вся зелена влада фейкова
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