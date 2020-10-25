Справи Антоненка та Верланова фейкові, - Сенцов
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Сенцова в Фейсбуці.
"На жаль, в кращий бік нічого не змінилося. Люди, які продовжують чомусь називати себе "правоохоронцями", тримають Антоненка у заручниках як заставу їхньої "ефективності". Вся ця історія може закінчиться штурмом і не тільки будівлі суду. ГПУ нарешті знайшла "головного корупціонера" – це колишній очільник податкової служби Сергій Верланов. Крім цього незрозумілого обвинувачення йому шиють ще фінансування тероризму, щоб цю справу вела СБУ, бо НАБУ відмовляється підписувати фейкові підозри", – написав Сенцов.
Разом з тим, на думку режисера, "зафаршмачений по самі сірі вуха славнозвісний суддя Вовк, про пригоди якого чули майже усі в Україні, крім президента, дозволяє Зеленському проводити протизаконне опитування безпосередньо на виборчих дільницях в день голосування".