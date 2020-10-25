ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14%
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Найменшу явка на місцевих виборах в Україні станом на 13:00 зафіксовано в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14%.
Про це повідомляє Центральна виборча комісія, передає Цензор.НЕТ.
У Закарпатській області явка склала 15,3%, в Харківській і Миколаївській - 15,5%, в Київській - 15,6%, в Сумській - 15,7%, в Києві - 16,2%, в Полтавській області - 16, 6%, в Херсонській - 16,7%, у Волинській, Тернопільській та Черкаській - 17%, у Вінницькій - 17,2%, в Луганській - 18%, в Житомирській - 18,3%, в Кіровоградській - 18,6% , в Чернігівській - 20,1%, в Донецькій - 22,1%.
Максимальна явка зафіксована в Одеській області (без м.Одеса) - 26%.