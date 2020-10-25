Явка на місцевих виборах станом на 16:00 становить 27%, - ОПОРА

У громадянській мережі "Опора" повідомляють, що станом на 16:00 на місцевих виборах в Україні проголосували 27% виборців.

Про це повідомила у фейсбуці голова правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська, передає Цензор.НЕТ.

"Явка на 16:00 у всій країні за даними громадянської мережі "Опора" становить 27%. Похибка 0,84%", - зазначила Айвазовська.

За її словами, водночас на місцевих виборах 2015 року явка була 36,2%.

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