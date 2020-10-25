Новини • Місцеві вибори-2020

Явка на місцевих виборах станом на 16:00 становить 27%, - ОПОРА

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Явка на місцевих виборах станом на 16:00 становить 27%, - ОПОРА
У громадянській мережі "Опора" повідомляють, що станом на 16:00 на місцевих виборах в Україні проголосували 27% виборців.

Про це повідомила у фейсбуці  голова правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська, передає Цензор.НЕТ.

"Явка на 16:00 у всій країні за даними громадянської мережі "Опора" становить 27%. Похибка 0,84%", - зазначила Айвазовська.

За її словами, водночас на місцевих виборах 2015 року явка була 36,2%.

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Топ коментарі

  • olele


    Лисиця~Кіцуне@lisitcya 2 ч

    Любі проукраїнські громадяни, з такою явкою буде соромно, якщо наша партія набере мало. Проявіть активність, щоб потім не бідкатися.
  • Laur Balaur
    Явка на местных выборах по состоянию на 16:00 составляет 27%, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1768
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Не показатель. Во с нашего 144 квартирного дома по состоянию на 16:15 (в это время как раз голосовали с супругой) вместе с нами вообще аж 4 человека проголосовало. И это при том что участок от дома в 250 метрах примерно.
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