Новини • Місцеві вибори-2020

Голова ДВК у Миколаєві погрожувала колегам зірвати вибори і прогуляла день голосування, - ЗМІ

3 04512
Голова ДВК у Миколаєві погрожувала колегам зірвати вибори і прогуляла день голосування, - ЗМІ
Глава ДВК №480905 Інна Кунпан вранці 25 жовтня не з'явилася в дільничну виборчу комісію.

Вона прийшла на кілька хвилин о 12:25 і знову пішла, передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Iнше ТВ.

Як розповіли члени ДВК, дільницю було відкрито вчасно, бо був обраний головуючий на підготовчому засіданні - за рішенням членів ДВК, ним стала заступник голови ДВК.

Голова Центральної районної в місті Миколаєві ТВК Оксана Новікова виїжджала з членами комісії та спостерігачами на цю дільницю. Члени комісії розповіли, що голова І. Кунпан погрожувала їм і обіцяла зірвати вибори.

Також читайте: У програмі "Ніч виборів із Савіком Шустером" о 20:00 оголосять результати екзитполів із 12 міст України

Члени ТВК хотіли на екстреному засіданні зняти голову згідно з пп. 9 п. 4 ст. 208, однак, порадившись між собою і проконсультувавшись з юристами, відмовилися від цієї ідеї.

В іншому голосування на дільниці відбувається  без проблем.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • olele


    Galina_W_@galadriel999 1 ч

    Проголосувала. На виборчому участку не було ніяких опитувальників. Натомість ввічливо, українською мовою запропонували зміряти температуру та показали де продезинфекувати руки. Для Запоріжжя це прогрес. Загалом людей було небагато. Все тихо, спокійно і умиротворено.

    А от біля другої школи помітила миршавенького хлопчину у білому фартушку з п'ятіркою на пузі. Кажуть, цим "волонтерам" платять по тисячі грн. Порахуйте, яку купу гроші було вкинуто на цей спектакль і ви зрозумієте, що хтось дуже хоче відкрити зону вільної торгівлі на Донбасі.
  • 133133
    Всосала поллитра и затянула "Гуляй шальная императрица!"
  • генадій володимирський
    Які слуги, такі і їх рахувальники.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини