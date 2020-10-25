Голова ДВК у Миколаєві погрожувала колегам зірвати вибори і прогуляла день голосування, - ЗМІ

Глава ДВК №480905 Інна Кунпан вранці 25 жовтня не з'явилася в дільничну виборчу комісію.

Вона прийшла на кілька хвилин о 12:25 і знову пішла, передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Iнше ТВ.

Як розповіли члени ДВК, дільницю було відкрито вчасно, бо був обраний головуючий на підготовчому засіданні - за рішенням членів ДВК, ним стала заступник голови ДВК.

Голова Центральної районної в місті Миколаєві ТВК Оксана Новікова виїжджала з членами комісії та спостерігачами на цю дільницю. Члени комісії розповіли, що голова І. Кунпан погрожувала їм і обіцяла зірвати вибори.

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Члени ТВК хотіли на екстреному засіданні зняти голову згідно з пп. 9 п. 4 ст. 208, однак, порадившись між собою і проконсультувавшись з юристами, відмовилися від цієї ідеї.

В іншому голосування на дільниці відбувається без проблем.