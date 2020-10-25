Станом на 17.00 надійшло 3,3 тис. звернень, пов'язаних із порушенням виборчого процесу, - Нацполіція

Станом на 17.00 25 жовтня в органи поліції надійшло 3 323 заяви та повідомлення, пов'язані з порушенням виборчого процесу.