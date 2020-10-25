"Ліжок в Україні достатньо, єдине завдання - забезпечити їх киснем", - Шмигаль
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми дуже не хочемо і не бачимо можливості тотального карантину, зараз робимо все, щоб він був адаптивний. Але бачимо, що все більше з'являється помаранчевих і червоних зон. Тому закликаємо ще раз людей бути свідомими: маски, соціальна дистанція і відповідальність за те, що дасть нам змогу врятувати людей і економіку", - наголосив Шмигаль.
Також прем'єр зазначив, що лікарні України нині підготовлені набагато краще, ніж були навесні. Питання забезпечення киснем лишається основним для місцевих керівників і для комунальних медичних підприємств. Субвенції в розмірі півмільярда гривень перераховані на місця, і кожного дня відбувається засідання штабу, де голови облдержадміністрацій та мери міст звітують про роботу над збільшенням кількості ліжок і забезпеченням їх киснем.
"Ліжок в Україні достатньо, єдине завдання - забезпечити їх киснем", - додав прем'єр.
За його словами, в Києві, Одеській, Донецькій областях, де кількість хворих може виявиться більшою, ніж ліжок, забезпечених киснем, інтенсивно працюють над створенням мобільних госпіталів.
Нагадуємо, уряд продовжив дію адаптивного карантину в Україні до кінця 2020 року.