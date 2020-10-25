Перші результати паралельного підрахунку голосів оприлюднять 26 жовтня після обіду, - "слуга народу" Кравчук
3 22543
Партія "Слуга народу" оприлюднить перші результати паралельного підрахунку голосів завтра після обіду.
Як повідомила під час брифінгу заступник голови фракції "слуги народу" Євгенія Кравчук, це буде спеціальний дашборд даними, які оновлюються в режимі реального часу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"На цьогорічних місцевих виборах підрахунок голосів займе більше часу, ніж на виборах 2015-го. Бо сама процедура підрахунку є складнішою: треба врахувати не лише голоси за партію, а й окремо за кандидатів. Завдяки відкритим виборчим спискам вони зможуть рухатися вгору у списку партії, якщо матимуть велику підтримку виборців", – повідомила Євгенія Кравчук.